Çin'de korona sonrası yeni kabus H3N8! İlk vaka tespit edildi, en belirgin semptom yüksek ateş

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs kısa sürede küresel bir pandemiye neden olarak milyonlarca hayata mal oldu. Dünya genelinde yapılan milyarlarca aşı, Omicron varyantının daha düşük ölüm oranına sahip olması gibi faktörlerin de yardımıyla Kovid-19'u geride bırakmaya hazırlanıyoruz.

KORONANIN ÇIKTIĞI NOKTADA TEDİRGİN EDEN GELİŞME

Dünya koronavirüs ile vedalaşmaya hazırlanırken virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'den bir hayli tedirgin edici bir haber geldi.

ŞEHİRDE BİR ÇOCUKTA TESPİT EDİLDİ

Son dönemde uyguladığı katı karantina rejimi ile gündemde olan Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası teyit edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) yaptığı açıklamada virüsün Henan eyaletindeki Zhumadian şehrinden bir çocukta görüldüğünü duyurdu.

İLK SEMPTOMDAN 5 GÜN SONRA HASTANEYE KALDIRILDI

Aynı açıklamada söz konusu vakada 5 Nisan'da ateş ve diğer semptomlar görülmeye başlandığı, durumun ağırlaşması sonrası 10 Nisan'da hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR MU?

NHC, çocuğun ailesinin evde tavuk yetiştirdiğini ve yaban ördeklerinin yaşadığı bir bölgede yaşadığını söyledi. Hastaneye kaldırılan çocuğun doğrudan kuşlar tarafından enfekte edildiği bilgisinin altı çizilirken suşun 'insanları etkili bir şekilde enfekte etme yeteneğine' sahip olmadığı belirtildi. NHC bu ihtimalin düşük olmasına rağmen halkı ölü veya hasta kuşlardan uzak durmaları ve ateş veya solunum semptomları göstermeleri durumunda hastaneye başvurmaları konusunda uyardı.

EN BELİRGİN SEMPTOM YÜKSEK ATEŞ

Virüsün özellikle insanların solunum yolunda da bulunan bir proteini hedef alıp buraya yerleştiği bildiriliyor. H3N8'in en belirgin semptomunun yüksek ateş olduğunun altını çizen uzmanlar solunumda güçlük çekmenin de belirtiler arasında bulunduğunu belirtiyor.