Çin'de korona bulaşan 14 yaşındaki çocuğu ölüme terk ettiler! Aile küçük kızın son görüntülerini paylaştı

6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla savaşmak için katı kurallar koyan Çin'den kan donduran bir görüntü servis edildi. Korona bulaştığı gerekçesiyle karantina merkezine alınan 14 yaşındaki bir kız çocuğunun yetkililerin ilgisizliği nedeniyle ölüme terk edildiği videoyu paylaşan ailesi yaşanan insanlık dışı olaya "Merkezdeki sağlık çalışanları kızımızın sağlık durumuyla ilgilenmedi ve hatta ölümüyle ilgili soruşturma bile açılmadı" sözleriyle tepki gösterdi.

Geçen hafta Çin'de Guo Jinjin isimli 14 yaşındaki bir çocuk, koronavirüs bulaştığı gerekçesiyle Ruzhou'daki karantina merkezine alındı. Fakat küçük kız çocuğu ile burada kimse ilgilenmeyince Guo Jinjin'in sağlık durumu kötüye gitti. Titremeye başlayan ve nöbet geçiren Guo Jinjin'e karantina merkezindeki yetkililer müdahale etmedi.

KÜÇÜK KIZIN SON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Hafta sonu boyunca hastalığı kötüye giden küçük kız pazartesi günü tam teşekküllü bir hastaneye kaldırıldı. Fakat doktorların müdahalesine rağmen Guo Jinjin yaşamını yitirdi. Jinjin'in ölümünün ardından ailesi küçük kızın karantina merkezindeki son görüntülerini paylaştı.

"ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILMADI"

Videoda küçük kız titreyerek nöbet geçirirken, ailesi de Pekin yönetimine sert tepki gösterdi. Kızının son görüntülerini Çin'de Douyin adıyla bilinen sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşan baba Guo Lele, "Merkezdeki sağlık çalışanları kızımın sağlık durumuyla ilgilenmedi ve hatta ölümüyle ilgili soruşturma bile açılmadı" dedi.