Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 132 kişi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), düşen uçağa ait iki kara kutudan birinin bulunduğunu duyurdu. Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uçak düştüğü sırada tehlikeli hava koşullarının olmadığı belirtildi.

132 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

China Eastern Havayolları şirketine ait 9'u mürettebat 132 kişi taşıyan Boeing 737-800 yolcu uçağı Pazartesi günü öğleden sonra Wuzhou kentinde dağlık bir alana düşmüştü. Kurtarma çalışmaları kapsamında 2 binden fazla kişi bölgeye gönderilmişti.

KARAKUTU İNCELEMESİ UÇAĞIN NEDEN DÜŞTÜĞÜNÜ ORTAYA ÇIKARACAK

"FlightRadar24.com" internet sitesinin verilerine göre uçak, 21 Mart'ta yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı. İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağının burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü. Karakutu incelemesinin uçağın neden beklenmedik şekilde burun üzeri dikey dalışla irtifa kaybettiğini aydınlatması umuluyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 123 yolcu ve 9 mürettebatı taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü. Kaza nedeniyle bölgedeki dağlık alanda yangın çıktığı belirtildi. Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 123 yolcu ve 9 mürettebatı taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangşi bölgesinde düştüğünü açıkladı. Kaza nedeniyle bölgedeki dağlarda yangın çıktığı da duyuruldu. O anlar bölgedeki insanlar tarafından görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Dünya