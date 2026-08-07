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Sichuan'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem: 1 Ölü, 6 Yaralı

Sichuan'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem: 1 Ölü, 6 Yaralı
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Çin'in Sichuan eyaletinde yerel saatle 13.00 sıralarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Gao bölgesi olarak belirlenirken, sarsıntının 6 kilometre derinlikte olduğu açıklandı. Depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yetkililer, hasar tespit ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

ÇİN'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Sichuan eyaletine bağlı Gao bölgesinde yerel saatle 13.00 sıralarında 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. 6 kilometre derinlikte meydana gelen depremde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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