Çin'de demir yolu köprüsü çöktü: 12 işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Çin'in Qinghai eyaletinde yapımı devam eden bir demir yolu köprüsünün çökmesi sonucu 12 işçi yaşamını yitirirken, 4 işçi ise kayboldu. Çökme, köprüdeki germe işlemi sırasında çelik halatın kopmasıyla meydana geldi.

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde nehrin üzerinde yapımı devam eden 1,6 kilometre uzunluğundaki demir yolu köprüsü çöktü. Çökme sonucu 12 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise kaybolduğu bildirildi.

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, 16 işçinin 55 metre yükseklikteki köprüde çalışırken germe işlemi sırasında çelik bir halatın koptuğunu açıkladı. Kayıpları arama çalışmalarının tekneler, bir helikopter ve robotlarla sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
