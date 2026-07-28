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Çin'in Qinghai eyaletinde 5.7 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

Çin'in Qinghai eyaletinde 5.7 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem
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Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde, başkent Xining'e 244 kilometre mesafede 5.7 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntılarda can kaybı, yaralanma veya hasar olup olmadığı henüz açıklanmadı.

ÇİN'İN kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde 5.7 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Qinghai eyaletinin başkenti Xining'e yaklaşık 244 kilometre mesafedeki bir bölgede 5.7 ve 5.8 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde can kaybı, yaralanma ya da hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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