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Çin'de 107 yaşındaki kadının alnında boynuz çıktı

Çin'de 107 yaşındaki kadının alnında boynuz çıktı
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Çin'de 107 yaşındaki bir kadın, alnında boynuza benzeyen 10 cm büyüme ile yerel bir ünlü oldu. Bu durum, uzun süre güneşe maruz kalmayla ilişkili bir deri boynuzu olarak teşhis edildi. İyi sağlıklı olan ve hayata olumlu bakan Chen'in bu büyümesi, yerel halk tarafından 'uzun ömür boynuzu' olarak adlandırılıyor ve iyi sağlığının sırrı olduğuna inanılıyor. Ancak, bu tür büyümeler genellikle iyi huylu olmasına rağmen, küçük bir kanser riski taşıdığı için düzenli kontrol öneriliyor.

Çin'de 107 yaşındaki bir kadının alnında boynuza benzeyen sıra dışı bir büyüme oluştu. Yerel halk bunu onun uzun ömrünün sırrı olarak görüyor.

Sadece Chen olarak bilinen yaşlı kadın, birkaç yıl önce alnında beliren 10 santimetrelik büyümeyle yaşadığı Guangdong bölgesinde yerel bir ünlü haline geldi.

Doktorlar, bu büyümenin uzun süre güneşe maruz kalmayla ilişkili bir deri boynuzu (kutanöz boynuz) olduğunu açıkladı.

İlerlemiş yaşına ve bu durumuna rağmen Chen'in sağlığı yerinde, iştahı iyi ve hayata karşı olumlu bir bakış açısına sahip. Bölge sakinleri bu büyümeyi Chen'in "uzun ömür boynuzu" olarak adlandırıyor ve iyi sağlığının nedeni olduğuna inanıyor.

Bu tür büyümeler genellikle iyi huylu olmakla birlikte, küçük bir kanser riski taşıdığı için uzmanlar düzenli kontrol öneriyor.

Çin'in TikTok versiyonu olan Douyin'de Chen'in videosu paylaşıldıktan sonra sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını dile getirdi.

Chen, başında boynuz benzeri büyüme olan tek yaşlı değil. 2019'da Hindistan'da yaşayan Shyam Lal Yadav'ın başındaki 10 santimetrelik "şeytan boynuzu" ameliyatla alınmıştı. 74 yaşındaki Yadav, tek boynuzlu at benzeri bu çıkıntının başını çarptıktan sonra büyümeye başladığını söylemişti.

Çin'in Sichuan bölgesinde Liang Xiuzhen adlı yaşlı bir kadın da başının ortasında büyüyen 13 santimetrelik çıkıntı nedeniyle "Gergedan Kadın" olarak anılmıştı. Siyah bir ben olarak başlayan bu büyüme, doktorlar tarafından boynuz görünümlü bir deri tümörü olarak teşhis edilmişti.

Çin'de 107 yaşındaki kadının alnında boynuz çıktı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (5)

Yorumcu Davut :

amca, bir yerlerde her ne yapıyorsa artık.

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Selanikli vedat:

Atatürkçüdür :D

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Hasan Turk:

Herseyi yiyorlar normal.

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Aydin Ayaydin:

bu haberi yillar once gormustuk... google layin goreceksiniz

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GAGS:

leyla ile mecnun dizisinde yaşanan olay gerçek oldu.. :D

0
0
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