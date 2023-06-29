Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera ile Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da bir araya geldi. Han, Çin ve Malavi'nin kalkınma ortakları olduğunu vurgulayarak, işbirliğinin sürekli ve sağlam bir şekilde geliştiğini belirtti. Chakwera ise Çin'e teşekkür ederek, işbirliğinin güçlendirilmesi için istekli olduklarını ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, 3. Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'na katılacak olan Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera ile ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da bir araya geldi, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

CHANGSHA, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera ile ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da bir araya geldi.

Görüşmede, Çin ve Malavi'nin birbirini destekleyen ve birbirine güvenen kalkınma ortakları olduğunu söyleyen Han, iki ülke liderinin himayesi ve rehberliği altında Çin-Malavi ilişkilerinin verimli bir işbirliği ile sürekli, istikrarlı ve sağlam bir gelişme kaydettiğini vurguladı.

Çin'in Malavi'nin ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolunu bağımsız olarak keşfetmesini desteklediğini belirten Han, ülkesinin karşılıklı siyasi güveni sürekli olarak pekiştirmek, tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Malavi dostluk ve işbirliği ilişkilerini ortaklaşa daha yüksek bir seviyeye taşımak için Malavi ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Han, Malavili şirketlerin ikili ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmek için Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı ile diğer platformları aktif olarak kullanmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Chakwera ise ülkesinin ekonomik kalkınmasına ve halkının geçim kaynaklarının iyileştirilmesine verdiği güçlü destek için Çin'e teşekkür etti. Chakwera ayrıca, Malavi'nin Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kaldığını, ülke yönetiminde ve çeşitli alanlarda yarar sağlayan işbirliğinin güçlendirilmesinde Çin ile etkileşimde bulunmaya istekli olduğunu kaydetti.