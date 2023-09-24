Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Nepal Başbakanı ile buluştu
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal Prachanda ile Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bir araya geldi.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping (sağda), Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal Prachanda ile Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bir araya geldi, 23 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ding Lin/Xinhua)
HANGZHOU, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cumartesi günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal Prachanda ile bir araya geldi.
Kaynak: Xinhua / Dünya