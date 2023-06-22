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Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa'ya resmi ziyarette bulunmak üzere Paris'e geldi

Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa'ya resmi ziyarette bulunmak üzere Paris'e geldi

Dünya Haberleri

Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa'nın başkenti Paris'teki Paris Orly Havalimanı'na ulaştı, 21 Haziran 2023. Li, Fransız hükümetinin daveti üzerine ülkeye resmi ziyarette bulunmak ve Yeni Küresel Finansman Anlaşması Zirvesi'ne katılmak üzere Çarşamba günü öğleden sonra özel uçakla Paris Orly Havalimanı'na geldi.

PARİS, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa'nın başkenti Paris'teki Paris Orly Havalimanı'na ulaştı, 21 Haziran 2023.

Li, Fransız hükümetinin daveti üzerine ülkeye resmi ziyarette bulunmak ve Yeni Küresel Finansman Anlaşması Zirvesi'ne katılmak üzere Çarşamba günü öğleden sonra özel uçakla Paris Orly Havalimanı'na geldi.

Kırmızı halının her iki yanına sıralanan merasim kıtası gelen konukları selamlarken Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Çin Başbakanı Li'yi havalimanında karşıladı. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Orly Havalimanı Fransa Paris Dünya Haberler

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