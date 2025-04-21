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Çin, ABD'nin yanı sıra birçok ülkeyi tehdit etti

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Çin, küresel arenada etkisini artırmaya devam ediyor. Pekin bu kez sadece ABD'yi değil, Washington ile Pekin'in çıkarlarını tehlikeye atacak şekilde işbirliği yapan ülkelere karşı da misillemede bulunacağı uyarısında bulundu.

Küresel ticarette karşılıklı restleşe ve tehditlerin boyu giderek artıyor. Daha önce ABD'ye karşı misilleme adımlarını peş peşe atan Pekin bu kez Çin'e karşı ABD'nin yanında duran ülkeleri de uyardı. Pekin bu kez sadece ABD'yi değil, Washington ile Pekin'in çıkarlarını tehlikeye atacak şekilde işbirliği yapan ülkelere karşı da misillemede bulunacağı uyarısında bulundu. Çin'in uyarısı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ABD'li ortaklarına Çin ile olan ilişkilerini sınırlandırmaları yönünde baskı yapmak için gümrük vergisi müzakerelerini kullanmayı planladığı bildirilirken geldi.

Trump bu ay diğer ülkelere yönelik büyük gümrük vergisi artışlarını 90 günlüğüne durdururken, Çin'den gelen mallara uygulanan vergileri %145'e yükseltti.

"KARŞI ÖNLEMLER ALACAĞIZ"

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin, herhangi bir tarafın Çin'in çıkarları aleyhine bir anlaşmaya varmasına kesinlikle karşıdır" denildi ve böyle bir durumda Çin'in bunu kabul etmeyeceği ve kararlı bir şekilde karşı önlemler alacağı belirtildi. Bakanlık, uluslararası ticaretin "orman kanununa" dönmesinin tüm ülkeler için risk oluşturacağı konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada ayrıca Çin'in tüm taraflarla çalışmaya ve "uluslararası adalet ve hakkaniyeti savunmaya" istekli olduğu belirtilirken, ABD'nin eylemleri "tarifeleri kötüye kullanma" ve "tek taraflı zorbalık" olarak nitelendirildi.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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