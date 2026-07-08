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Çin: Savaşın başlaması hiçbir tarafın yararına değil

Çin: Savaşın başlaması hiçbir tarafın yararına değil
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD-İran arasında savaşın yeniden başlamasının hiçbir tarafın çıkarına olmadığını belirterak, tarafları diyalog ve müzakereye çağırdı.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "ABD-İran Savaşı'nın yeniden başlaması hiçbir tarafın yararına değil" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi. Savaşın yeniden başlamasının hiçbir tarafın çıkarına olmadığını ve askeri yöntemlerin temel sorunu çözmeyeceğini belirten Mao, "ABD ve İran'ı imzalanan mutabakat metnini uygulamaya, anlaşmazlıkları diyalog ile müzakere yoluyla çözmeye ve güce başvurmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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