Çin, 9 saatlik uzay yürüyüşüyle ABD'nin rekorunu tarihe gömdü

Çin Uzay İstasyonu astronotlarından tarihi bir rekor geldi. İki astronot, uzay istasyonunda 9 saat süren uzay yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu süre ile Çinliler, 23 yıl sonra ABD'nin elinde bulunan rekoru geride bırakmış oldu. ABD'nin rekoru 8 saat 56 dakikaydı.

"İNSANLI UZAY UÇUŞUNUN AMACI BAYRAK YARIŞIDIR"

Astronotlardan ikisi, Wenteyn Laboratuvar Modülü'nden güvenlik kabloları ile uzaya çıkış yaptı. Bir astronot ise uzay istasyonunda kalarak teknik destek verdi. Mutluluklarını teşekkürlerle dile getiren astronotlar şunları söyledi: "Uzay yürüyüşü yapma şansı elde etmemizi sağlayan sıkı çalışmanız için hepinize teşekkür ederim. İnsanlı uzay uçuşunun amacı bir bayrak yarışıdır ve biz her adımda bunun içindeyiz. Çabalamaya devam edelim ve birlikte geleceğe doğru ilerleyelim."

2025 MAYIS'A KADAR GÖREVDELER

Ekim 2023'te Tiangong Uzay İstasyonu'na ulaşan Shenzhou-19 mürettebatı, 2025 yılı Nisan veya Mayıs ayına kadar görevde kalacak. Ekip, yeni uzay yürüyüşleri ve bilimsel deneyler yapacak. Görev sonunda İç Moğolistan'a iniş gerçekleştirecek.