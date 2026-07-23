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CHP Hollanda Birliği Başkanı istifa etti

CHP Hollanda Birliği Başkanı istifa etti
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CHP Hollanda Birliği Başkanı Murat Han Gedikli ve yönetimi, partideki değişime kapalı anlayışı gerekçe göstererek istifa etti. Gedikli, mücadeleye Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yeni yapısında devam edeceklerini belirtti.

Haber : İlhan Baba

(AMSTERDAM) - CHP Hollanda Birliği Başkanı Murat Han Gedikli ve yönetim kurulu, CHP üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı. Gedikli, CHP Hollanda Birliği'nin çalışmalarını sürdüreceğini, ancak siyasi mücadelelerine seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında kurulacak yeni siyasi yapı içinde devam edeceklerini bildirdi

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Gedikli, Türkiye'de gençlik kollarından İstanbul örgütlerine kadar CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yaptığını, yurt dışında da Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda partiye hizmet etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Murat Han Gedikli, "üst üste yaşanan seçim yenilgilerine rağmen değişime kapalı anlayışla aynı çatı altında mücadele etmenin artık mümkün olmadığını" söyledi.

CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gedikli, mevcut yönetimi kabul etmediğini belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

İstifa kararının CHP'nin temel değerlerinden vazgeçmek anlamına gelmediğini vurgulayan Gedikli, "Bu adım, baba ocağını terk etmek değil, Atatürk'ün mirasına sahip çıkma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Birlik Başkanı Gedikli, CHP Genel Merkez üyeliğinden istifa ettiğini, buna karşın Hollanda mevzuatına göre faaliyet gösteren CHP Hollanda Birliği'ndeki başkanlık görevini yönetim kurulu ile birlikte sürdüreceğini açıkladı.

Gedikli, siyasi mücadelelerini seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte oluşturulacak yeni siyasi yapı içerisinde devam ettireceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA
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