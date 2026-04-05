Muharrem İnce, CHP Hamburg Birliği'nin Almanya'da Düzenlenecek Etkinliğine Katılacak

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'da CHP Hamburg Birliği, 12 Nisan'da düzenlenecek ve Türkiye'deki güncel gelişmelerin ele alınacağı etkinliğe, geçen yıl haziran ayında yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce'yi davet etti.

CHP Hamburg Birliği Başkanı Hulisi Işıtan, düzenleyecekleri etkinliğe Türk siyasetinin önemli isimlerinden Muharrem İnce'nin konuşmacı olarak katılacağını belirtti. Işıtan, İnce'nin Türkiye'de demokrasi, seçim süreçleri ve yurt dışında yaşayan vatandaşların siyasi rolü hakkında değerlendirmelerde bulunacağını söyledi.

Muharrem İnce'nin 2002 yılında CHP'den milletvekili seçildiğini, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olarak yarıştığını, 2020'de ise CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kurduğunu anlatan Hulisi Işıtan, İnce'nin bir süre önce yeniden CHP'ye katıldığını hatırlattı.

Etkinliğin 12 Nisan Pazar günü 16.00–19.00 saatleri arasında Regerstraße 21-25 Hamburg adresinde gerçekleştirileceğini belirten Işıtan, buluşmanın demokratik katılımın güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Işıtan ayrıca, CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun da daha önce Hamburg'daki toplantılara katıldığını ve Türkiye'de demokratik değerlerin güçlendirilmesi ile yurtdışı teşkilatlanmanın etkinleştirilmesinin ele alındığını anlattı.

Kaynak: ANKA