Muharrem İnce, CHP Hamburg Birliği'nin Almanya'da Düzenlenecek Etkinliğine Katılacak

Güncelleme:
Almanya'da CHP Hamburg Birliği, 12 Nisan’da Türkiye'deki güncel gelişmeleri ele alacak bir etkinlik düzenliyor. Kurucu lider Muharrem İnce, etkinlikte demokrasi, seçim süreçleri ve yurtdışındaki Türklerin siyasi rolü hakkında konuşacak.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'da CHP Hamburg Birliği, 12 Nisan'da düzenlenecek ve Türkiye'deki güncel gelişmelerin ele alınacağı etkinliğe, geçen yıl haziran ayında yeniden CHP'ye  katılan Muharrem İnce'yi davet etti.

CHP Hamburg Birliği Başkanı Hulisi Işıtan, düzenleyecekleri etkinliğe Türk siyasetinin önemli isimlerinden Muharrem İnce'nin konuşmacı olarak katılacağını belirtti. Işıtan, İnce'nin Türkiye'de demokrasi, seçim süreçleri ve yurt dışında yaşayan vatandaşların siyasi rolü hakkında değerlendirmelerde bulunacağını söyledi.

Muharrem İnce'nin 2002 yılında CHP'den milletvekili seçildiğini, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olarak yarıştığını, 2020'de ise  CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kurduğunu anlatan Hulisi Işıtan, İnce'nin bir süre önce yeniden CHP'ye katıldığını hatırlattı.

Etkinliğin 12 Nisan Pazar günü 16.00–19.00 saatleri arasında Regerstraße 21-25 Hamburg adresinde gerçekleştirileceğini belirten Işıtan, buluşmanın demokratik katılımın güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Işıtan ayrıca, CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun da daha önce Hamburg'daki toplantılara katıldığını ve Türkiye'de demokratik değerlerin güçlendirilmesi ile yurtdışı teşkilatlanmanın etkinleştirilmesinin ele alındığını anlattı.

Kaynak: ANKA
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt

İran'dan piyasaları alt üst edecek çıkış: Tek hareketimizle bitiririz
Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...

Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt

İran'dan piyasaları alt üst edecek çıkış: Tek hareketimizle bitiririz
Trump: İranlı protestoculara ve Kürtlere çok sayıda silah gönderdik

"İranlı protestoculara silahlar gönderdik ama..."
Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı