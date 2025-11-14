CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'yi Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kuruluşunun 42'nci yılı dolayısıyla gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Türkleri önderi Dr. Fazıl Küçük'ün ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya