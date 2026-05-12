CHP Berlin'in Yeni Başkanı İmam Kaloğlu

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'nın Berlin kentinde faaliyet gösteren CHP Berlin'in başkanlığına İmam Kaloğlu seçildi. Genel Kurul'da birlik ve dayanışma mesajı veren Kaloğlu, daha güçlü ve örgütlü bir CHP Berlin için çalışacaklarını bildirdi. Kaloğlu, yurtdışı örgütlenmesi, gençlik projeleri ve eğitim desteklerinin öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyet gösteren CHP Berlin'in Genel Kurulu'nda başkanlığa İmam Kaloğlu seçildi. Genel Kurul'da Divan Başkanlığını, CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu yaptı. Divan Başkan Yardımcılıklarını ise CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma ile Kaan Cebe, Tülay Usta ve Doğan Azman üstlendi.

Genel Kurulda başkan adayları İmam Kaloğlu, Prof. Dr. Ziya Akçetin ve Cem Güney Torun üyelere hitap ederek projelerini anlattı. Faaliyet raporunun okunması ve eski yönetimin ibra edilmesinin ardından yapılan seçimde İmam Kaloğlu, CHP Berlin'in yeni başkanı oldu. Yeni yönetim kurulunda Arzu Öğ, Erdal Topbaş, Sevda Doğan, Koray Türkcanlı, Seçil Uygungil, Hilgün Rengin Sazak, Mikail Gültekin ve Gizem Karaçay yer aldı.

Başkanlığa seçilen İmam Kaloğlu, birlik ve dayanışma mesajı verdi. Kaloğlu, "Bugün sadece bir seçim kazanmadık. Birlik olduğumuzda neleri başarabileceğimizi bir kez daha gösterdik. Destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Berlin'de daha güçlü, daha örgütlü ve daha birleşmiş bir CHP için çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan CHP Berlin olmuştur" dedi.

Eksik kalan çalışmaların tamamlanacağını belirten Kaloğlu, amaçlarının CHP'ye gönül veren herkesi tüzük çerçevesinde bir araya getirerek güçlü bir yapı oluşturmak olduğunu ifade etti. Üyelerin maddi ve manevi desteğinin önemine dikkati çeken Kaloğlu, yurtdışı örgütlenmelerinin güçlendirilmesi amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütüleceğini söyledi. Gençlere yönelik projelere de değinen Kaloğlu, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin artırılacağını, yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Genel Kurula katılan CHP Yurtdışından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajını okuduktan sonra birlik, beraberlik ve dayanışmanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği adalet mücadelesi için önemli olduğunu söyledi. Yargı süreçleri ve tutuklamaların partiyi yıpratmak ve bölmek adına siyasi hamleler olduğunu dile getiren Kayışoğlu, buna karşı ortak mücadelenin büyütülmesi gerektiğine kaydetti. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının seçimlerde kritik rol oynadığına işaret eden Kayışoğlu, "Birlik ve dayanışma içinde hareket ederek demokratik yollarla örgütlenmeli ve sandığı önümüze getirerek bu iktidarı hep birlikte değiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA