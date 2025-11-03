Haberler

ChatGPT'de devrim niteliğinde düzenleme! Artık o soruların cevabını veremeyecek

ChatGPT'de devrim niteliğinde düzenleme! Artık o soruların cevabını veremeyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OpenAI, ChatGPT'ye devrim niteliğinde düzenleme getirdi. 29 Ekim'de uygulamaya konan düzenlemeyle birlikte ChatGPT, ilaç ismi veya dozajı veremeyecek, dava dilekçesi hazırlayamayacak, yatırım tavsiyesi sunamayacak.

  • OpenAI, ChatGPT'ye 29 Ekim itibarıyla tıbbi, hukuki ve finansal tavsiyeler vermesini engelleyen düzenlemeler getirdi.
  • ChatGPT artık ilaç ismi veya dozajı, dava dilekçesi hazırlama veya yatırım tavsiyesi gibi hassas konularda doğrudan tavsiyelerde bulunamayacak.
  • Bu değişiklikler, modelin yetkili profesyonellerin yerini almasını önlemek ve yanlış yönlendirme risklerini azaltmak amacıyla uygulanıyor.

OpenAI, yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye 29 Ekim itibarıyla önemli ve katı düzenlemeler getirdi. Bu yeni kurallara göre, sohbet robotu artık kullanıcıların hassas konularla ilgili doğrudan tavsiyelerini yerine getiremeyecek.

CHATGPT'YE ARTIK BU SORULAR SORULAMAYACAK

Yapılan kısıtlamalar çerçevesinde ChatGPT'den ilaç ismi veya dozajı gibi tıbbi bilgiler, dava dilekçesi hazırlama gibi hukuki içerikler ya da yatırım tavsiyesi talep edilemeyecek.

Bu değişikliklerin temel nedeni, modelin yetkili profesyonellerin yerini almasını önlemek ve olası yanlış yönlendirme risklerini ortadan kaldırmak olarak açıklandı. ChatGPT, artık bu alanlarda bir "danışman" gibi değil, yalnızca genel bilgi sunan bir "eğitim aracı" olarak faaliyet gösterecek ve kullanıcıları ilgili durumlarda doktor, avukat veya mali müşavir gibi uzmanlara yönlendirecek.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Avukatlar basmis parayi işimizi kaybediyoruz diye...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

acaba yumurtamı tavuktan çıkar tavukmu yumurtadan çıkar biliyormudur

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

sömürücüler demekki engel oldu biz hortumlayamıyoruz diye .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFaruk Omar:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 326.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna alında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Oynanan derbilerin ardından şampiyonluk oranlarında büyük değişim

Oynanan iki derbi sonrası şampiyonluk oranlarında büyük değişim
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna alında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
40 kişinin ölümünden sorumlu tutulan firari sanık: İngiltere'de yerleşik düzenim var, Türkiye'ye gelemem

40 kişinin ölümüyle suçlanan sanık: Düzenim var, Türkiye'ye gelemem
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Victor Osimhen'den bomba açıklamalar: İlk kez Galatasaray'da gördüm

Osimhen'den bomba açıklama: İlk kez Galatasaray'da gördüm
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Erkekler, kadınlardan iki kat fazla egzersiz yapmak zorunda

Erkekler bunu, kadınlardan iki kat fazla yapmak zorunda
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Galatasaray Kulübü, dolandırıcılık çetesinin çökertildiğini açıkladı

Süper Lig devine dadanan çete çökertildi: 16 kişi gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.