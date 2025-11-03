ChatGPT'de devrim niteliğinde düzenleme! Artık o soruların cevabını veremeyecek

OpenAI, yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye 29 Ekim itibarıyla önemli ve katı düzenlemeler getirdi. Bu yeni kurallara göre, sohbet robotu artık kullanıcıların hassas konularla ilgili doğrudan tavsiyelerini yerine getiremeyecek.

CHATGPT'YE ARTIK BU SORULAR SORULAMAYACAK

Yapılan kısıtlamalar çerçevesinde ChatGPT'den ilaç ismi veya dozajı gibi tıbbi bilgiler, dava dilekçesi hazırlama gibi hukuki içerikler ya da yatırım tavsiyesi talep edilemeyecek.

Bu değişikliklerin temel nedeni, modelin yetkili profesyonellerin yerini almasını önlemek ve olası yanlış yönlendirme risklerini ortadan kaldırmak olarak açıklandı. ChatGPT, artık bu alanlarda bir "danışman" gibi değil, yalnızca genel bilgi sunan bir "eğitim aracı" olarak faaliyet gösterecek ve kullanıcıları ilgili durumlarda doktor, avukat veya mali müşavir gibi uzmanlara yönlendirecek.