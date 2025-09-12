Charlie Kirk suikastı zanlısı Tyler Robinson hakkında neler biliniyor?

ABD'li muhafazakar siyasi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinde zanlının 22 yaşındaki Tyler Robinson olduğu açıklandı.

Utah Valisi Spencer Cox FBI'ın basın toplantısında "Ele geçirdik" dedi ve Robinson'ın gözaltında olduğunu, yakında da resmen suçlama yöneltileceğini açıkladı.

Vali Cox Robinson'un suikastın gerçekleştiği Utah Valley Üniversitesi'nde öğrenci olmadığını ve geçmişinde akıl sağlığı bozukluğu olup olmadığı konusunda bilgisi bulunmadığını belirtti.

Vali ayrıca, Robinson'ın üniversiteye üç saat uzaklıkta ve Utah'ın güneybatısında bulunan Washington bölgesinde ailesiyle birlikte yaşadığını söyledi.

Cox, Robinson'ın bir aile üyesinin bir aile dostuna ulaştığını, daha sonra da bu kişinin yetkililerle temasa geçip, zanlının suikastı itiraf ya da olaya karıştığını ima ettiğini belirtti.

İki kaynak da, BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS'e Robinson'ın suikastı işlediğini babasına itiraf ettiğini aktardı.

Vali Cox, soruşturma yetkililerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğini ve Robinson'ın olay yerine 10 Eylül'de yerel saatle 08:29'da Dodge Challenger marka bir araçla geldiğini tespit ettiklerini söyledi.

Cox zanlının 12 Eylül günü soruşturma ekibiyle şahsen karşılaştığında görüntüdeki kıyafetlerin aynısını giydiğini kaydetti.

Cox, Robinson'ın ailesinden birinin soruşturmacılara Robinson'ın son yıllarda "daha politik" olduğunu anlattığını dile getirdi.

Aile üyesine göre Robinson olaydan önce ailesiyle yediği son akşam yemeğinde Charlie Kirk'ün Utah Valley Üniversitesine geleceğini ve "görüşlerinden hoşlanmadığını" söyledi.

Vali Cox soruşturmacıların Robinson'ın üniversitedeki oda arkadaşıyla görüştüğünü ve bu kişinin Discord mesajlaşma uygulamasında Robinson ve "Tyler" adlı bir hesapla görüşmelerini gösterdiğini belirtti.

Vali "Tyler" dan gelen mesajlarda, tüfeğin bir yerden alınması, daha sonra çalılıklara bırakılması, tüfeğin bırakıldığı yerin izlenmesi ve bir havluya sarılmasından bahsedildiğini anlattı. "Tyler"ın ayrıca giysilerini değiştirdiğini söylediği belirtildi.

Vali Cox'a göre soruşturmacılar koyu renkli bir havluya sarılı kurma kollu bir tüfek ve üzerinde de dürbün buldu.

Mermi kovanlarının üzerinde de yazılar olduğu kaydedildi.

Mermi kovanlarındaki yazılar ipucu olabilir

Yetkililer mermilerin üzerindeki yazıların zanlı Tyler Robinson'ın internet kültürüne iyice aşina olduğunu gösterdiğini ve anti-faşist hareket Antifa'ya referanslar olduğunu aktardı.

Ateşlenmiş bir mermi kovanında sıklıkla internette insanları trollemek için birçok kez tekrarlanan "copypasta" teriminin bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer ateşlenmemiş bir kovanda da "Hey faşistler! Yakalayın!" yazıldığını ve anti-faşist hareketin sembolü olarak kullanılan aşağıya bakan üç ok bulunduğunu belirtti.

Bir başka mermi kovanında da "Çav Bella" şarkısının sözlerinin yer aldığı ifade edildi.

Bu şarkı Nazi Almanyası'nın işgalci ordularına karşı savaşan İtalyan direniş güçleri için yazılmıştı.

Antifa, ABD'de son 10 yıldır sokak gösterilerinde ve diğer etkinliklerde aktif olan aşırı sol eylemciler koalisyonu. Sıklıkla Trump'ın politikalarına ve aşırı sağ gruplara karşı koyuyorlar.

FBI Direktörü Kash Patel ilk FBI ajanlarının olaydan 16 dakika sonra olay yerine geldiğini ve güvenlik önlemleri aldığını belirtti.

Patel, Charlie Kirk adına adaletin sağlanmış olmasından gurur duyduğunu da söyledi ve Kirk'ün ailesine teşekkür etti. Patel, Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'i de övdü.

Patel 33 saat içinde olayı çözdüklerini vurguladı.

Yetkililer, şu anda başka bir tutuklamaya neden olacak bir bilgi bulunmadığını fakat soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Charlie Kirk kimdi?

Kirk 2012 yılında, 18 yaşındayken, muhafazakar öğrenci örgütü Turning Point USA'in (ABD için Dönüm Noktası- TPUSA) kurucularınan biriydi.

TPUSA, liberal üniversitelerde muhafazakar idealleri yayma amacı taşıyordu.

Kirk bu oluşum altında üniversitelerde açık hava münazaraları düzenliyor; cinsiyet, iklim değişikliği, inanç ve aile değerleri gibi konular üzerine konuşuyordu.

Bu konuşmalarını sosyal medya platformlarında ve podcast olarak da yayınlayan Kirk'ün X'te 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon takipçisi bulunuyordu.

Babası mimar olan Kirk, Chicago'nun varlıklı Prospect Heights bölgesinde büyümüş, eğitimini yarıda bırakarak kendisini siyasi aktivizme adamıştı.

Kirk, ABD'nin seçkin askeri akademisi West Point'e başvurmuş ancak kabul edilmemişti.

Turning Point USA gençleri Trump'a oy vermeye iknada ciddi bir rol oynamış, özellikle 2024 seçimlerinde Z kuşağı erkeklerinin oy tercihlerinde etkili olmuştu.

Başkan Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. Kirk için "hareketimizin gerçek rock yıldızlarından biri" yorumunu yapmıştı.

Kirk'ün yazdığı The Maga Doctrine adlı bir kitap da 2020 yılının en çok satanları arasında yer almıştı.

Ocak ayında Trump'ın Washington'daki başkanlık yemin törenine de katılan Kirk, onun iki başkanlık döneminde de Beyaz Saray'ın düzenli ziyaretçileri arasındaydı.

Kirk'ün Evanjelik Hıristiyan inancı ve ailesi siyasi duruşunun merkezindeydi. Kirk Arizona Güzeli unvanlı eski bir modelle evliydi ve iki çocuğu vardı.

Hem "muhafazakar aktivizmin geleceği" hem de son derece kutuplaştırıcı bir figür olarak görülüyordu.