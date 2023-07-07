Cezayir, İsrail'in saldırıya uğrayan Cenin kentinin yeniden inşası için 30 milyon dolarlık mali katkı yapacak

Cezayir, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıların ardından kentin yeniden inşasına yardım etmek için 30 milyon dolarlık mali katkı yapacağını duyurdu. Saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 kişi yaralanmıştı.

Cezayir, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıların ardından kentin yeniden inşasına yardım etmek için 30 milyon dolarlık mali katkı yapacağını duyurdu.

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, "siyonist işgal güçlerinin Cenin kenti ve kampına düzenlediği barbarca saldırıların ardından, kentin yeniden inşasına yardım etmek için" 30 milyon dolarlık mali katkı sağlamaya karar verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, mali katkısından dolayı mevkidaşı Tebbun'a, hükümetine ve Cezayir halkına teşekkür ve takdirlerini dile getirdi.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine 3 Temmuz'da başlattığı ve yaklaşık 48 saat sürdürdüğü saldırılar, bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.

Saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır olmak yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.