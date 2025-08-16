Cezayir'de Otobüs Kazası: 18 Ölü, 24 Yaralı

Cezayir'de Otobüs Kazası: 18 Ölü, 24 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir'de yolcu otobüsünün köprüden nehre düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

CEZAYİR'de yolcu otobüsünün köprüden savrularak nehre düşmesi sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başkent Cezayir'de bir yolcu otobüsünün köprüden savrularak Oued El Harrach nehrine düşmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, yaralılara ilk yardım uygulandıktan sonra bölgedeki yerel hastaneye sevk edildikleri, hayatını kaybedenlerin de aynı hastanenin morguna taşındıkları belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Said Sayud, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor

Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti

Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda Trump'ın yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.