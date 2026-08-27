Cezayir'de orman yangınlarında 12 can kaybı
Cezayir'in doğu vilayetlerinde çıkan orman yangınlarında 12 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Said Sayut, Bicaye'de 4, Cicel'de 5 ve Tizi Vuzu'da 3 kişinin öldüğünü açıkladı. Yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.
CEZAYİR'in doğusundaki vilayetlerde çıkan orman yangınlarında 12 kişi yaşamını yitirdi.
Cezayir basını, İçişleri Bakanı Said Sayut'un ülkenin doğu kesiminde etkili olan yangınlara ilişkin açıklamada bulunduğunu duyurdu. Sayut, yangınlar nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, Bicaye'de 4, Cicel'de 5 ve Tizi Vuzu vilayetinde ise 3 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Bölgede yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı