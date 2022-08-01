Cezaevi dolabında mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın gardiyan tutuklandı - Haberler

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Cezaevi dolabında mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın gardiyan tutuklandı

Cezaevi dolabında mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın gardiyan tutuklandı

ABD'deki Tama County Hapishanesi'nde bir mahkumla dolapta cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen kadın gardiyan Kayla Bergom, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Lowa eyaletinde yer alan Tama County Hapishanesi'nde yaşananlar, ülkede gündem yarattı. Hapishanede görevli 29 yaşındaki Kayla Bergom'un cezaevinin dolabında mahkumla cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi. Ayrıca Bergom'un cezaevinin başka yerlerinde de mahkumla ilişki yaşadığı öne sürüldü.

3 YILDAN BU YANA ÇALIŞIYORMUŞ

Olayın ardından görevden alınan Kayla Bergom, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk duruşmasında suçsuz olduğunu iddia eden Bergom'un 3 yıldan bu yana hapishanede çalıştığı öğrenildi.

Cezaevi dolabında mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın gardiyan tutuklandı

12 AĞUSTOS'TA DURUŞMASI VAR

Avukatlarıyla birlikte hazırlıklarını sürdüren Kayla Bergom, 12 Ağustos'ta bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Bergom'un serbest kalmasının zor olduğu iddia edilirken, ülkedeki yasaların mahkumlarla cinsel ilişkiyi rıza kapsamında saymadığına dikkat çekildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsellik Dünya Haberler

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