Cezaevi dolabında mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın gardiyan tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Lowa eyaletinde yer alan Tama County Hapishanesi'nde yaşananlar, ülkede gündem yarattı. Hapishanede görevli 29 yaşındaki Kayla Bergom'un cezaevinin dolabında mahkumla cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi. Ayrıca Bergom'un cezaevinin başka yerlerinde de mahkumla ilişki yaşadığı öne sürüldü.

3 YILDAN BU YANA ÇALIŞIYORMUŞ

Olayın ardından görevden alınan Kayla Bergom, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk duruşmasında suçsuz olduğunu iddia eden Bergom'un 3 yıldan bu yana hapishanede çalıştığı öğrenildi.

12 AĞUSTOS'TA DURUŞMASI VAR

Avukatlarıyla birlikte hazırlıklarını sürdüren Kayla Bergom, 12 Ağustos'ta bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Bergom'un serbest kalmasının zor olduğu iddia edilirken, ülkedeki yasaların mahkumlarla cinsel ilişkiyi rıza kapsamında saymadığına dikkat çekildi.