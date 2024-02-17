Çevre felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret eden Biden, zehirli olmadığını göstermek için su içti

ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl tren kazasında yayılan kimyasallardan etkilenen Ohio eyaletinin East Palestine bölgesini ziyaret ederek halkla dayanışma mesajı verdi.

BÖLGEYİ KALKINDIRMA MESAJI

ABD Başkanı Biden, tren kazasının yıl dönümünde Ohio'yu ziyaret etti. East Palestine kasabasında incelemelerde bulunan Biden, bazı işletmeleri ziyaret etti ve halkla bir araya geldi. Kasabanın yeniden ihyası için çalışma yürüttüklerini kaydeden Biden, birçok sosyal ve ekonomik programla bölgeyi yeniden kalkındıracaklarını belirtti.

ENDİŞELERİ GİDERMEK İÇİN SU İÇTİ

Biden, bölgedeki temizleme çalışmaları sonucu suyun artık temiz olduğuna inandığını söyleyerek kameralar önünde bir bardak su içti. Beyaz Saray da Biden'ın bölgedeki suyu içme konusunda bir endişesi olmadığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun 3 Şubat'ta raydan çıkarak patlaması sonucu kimyasal madde çevre felaketine neden olmuştu. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti. Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ile hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı. Kazaya karışan trenin bağlı bulunduğu Norfolk Southern adlı şirket yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurmuştu.