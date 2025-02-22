Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü

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Sri Lanka'da birden fazla cinayet suçlamasıyla yargılanan Ganemulla Sanjeewa, mahkemede yakın mesafeden vurularak öldürüldü. Suç ortağı olan bir kadın, silahı içi oyulmuş bir kitapla mahkemeye soktu ve sahte bir avukata verdi. Saldırgan kaçarken, mahkeme binasındaki diğer insanlara 'içeride bir çatışma var' dedi.

Sri Lanka'da birden fazla cinayet suçlamasıyla yargılanan Ganemulla Sanjeewa, yakın mesafeden vuruldu. Sri Lanka'nın Colombo kentindeki mahkemede, kadın suç ortağının silahı içi oyulmuş bir kitabın içinde mahkemeye sokarak sahte avukata teslim ettiği bildirildi.

Saldırgan kaçarken, mahkeme binasındaki diğer insanlara "içeride bir çatışma var" dedi.

Saldırgan yakalandı ancak kadın şüpheli Pinpura Dewage Ishara Sewwandi (25) dün gece hala yakalanamadı.

Bir polis memuru ve bir minibüs şoförü de ikiliye yardım ettikleri şüphesiyle tutuklandı.

Polis, saldırganın hala yakalanamayan kadın şüpheli tarafından içi oyulmuş bir kitapta kaçırılan bir tabanca kullandığını söyledi.

Sanjeewa hastaneye kaldırıldı ancak daha sonra hayatını kaybetti.

Bu saldırı, yetkililerin çete şiddetine karşı sert önlemler aldıklarını söylemelerine rağmen, Colombo'daki rakip çeteler arasındaki bir dizi cinayetten biri.

Sanjeewa, Eylül 2023'te tutuklandığından beri gözaltındaydı.

Ülkedeki milletvekilleri çete şiddetinin "önemli bir sorun" olduğunu belirtti.

Sağlık ve Kitle İletişim Bakanı Nalinda Jayatissa, Çarşamba günü hükümetin "organize yeraltı çetelerinin eylemlerini ciddiye alacağını" söyledi.

Bunun yanı sıra yetkililer, bu son cinayetin ardından adliye binalarının güvenliğini gözden geçirmek zorunda kalıyor. Bu, özellikle tehlikeli veya hedef alınan kişilerin mahkemede bulunduğu durumlarda silahlı muhafızların bulundurulmasını içerecek.

Polis verilerine göre, bu yıl çete rekabetine bağlanan silahlı saldırılarda en az dokuz kişi hayatını kaybetti.

Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü

Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

olaya bak !

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