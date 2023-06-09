Ceset bağış derneğini ifşa etti! Bir gün sonra masasında 3 kesik baş bulundu

Bilim çalışmaları için bağışlanan cesetlerin tutulduğu bir tesis çalışanı, cesetlerin fareler ve sinekler tarafından yenildiği ve çürüdüğü kötü koşullarda saklandığını belirtti. Çalışan, yöneticisine durumu bildirdikten bir gün sonra, masasında üç kesik baş buldu. Ayrıca, bazı bağışlanan insan cesetlerinin morgda çürüdüğünü ifade etti.

Illinois Anatomik Bağış Derneği'nde görevli Dale Wheatley, yöneticisine tesisle ilgili tuhaf şeylerin döndüğünü söyledi. Yüzlerce bağışlanan bedenin, çoğu durumda, böcekler tarafından yenilerek çürüdüğünü açıkladı. Bir basın toplantısında, Wheatley'nin avukatı, bedenlerin saygı ve haysiyetle muamele görmesi gerektiğini vurguladı. Wheatley, endişelerini 23 Mayıs'ta patronuna iletti ve ertesi gün masasında üç kesik baş buldu.

"PATRONUM KONUYLA İLGİLENMEDİ"

Patronunun ürkütücü olaya karşı ilgisiz olduğunu belirten Dale Wheatley, bazı bağışlanan insan kalıntılarının, ailelere geri verilmesi gerektiği halde, yıllar sonra bile hala morgda çürümekte olduğunu da sözlerine ekledi.