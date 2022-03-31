Çernobil'i ele geçiren Rus askerleri zehirlendi! 7 otobüs dolusu asker tedavi için gönderildi

Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'ni işgal eden Rus askerlerinin bir bölümü radyasyon nedeniyle zehirlenerek tedavi altına alındı. Santralde çalışan Ukraynalı bir kişiye dayandırılan haberde, Rus askerlerinin tedavi için Belarus'a gönderildiği belirtildi.

"RADYASYON RÜTBE TANIMIYOR"

Sözcü'nün haberine göre, Ukraynalı çalışan, çok sayıda Rus askerinin tedavi için Belarus'un Gomel kentindeki radyasyon tedavi merkezine gönderildiğini söyledi. Görevli, nükleer santraldeki kurallara uymayan Rus birliklerinin hastalanmasında, Rusya'nın komuta ve istihbarat alanındaki yetersizliklerinin de rol oynadığını ifade ederek "Radyasyon rütbe tanımıyor" dedi.

SIZINTI YAŞANABİLECEĞİ YÖNÜNDE PANİĞE YOL AÇTI

Rus ordusunun, 1986'da nükleer felaketin yaşandığı ve yüksek radyasyon seviyesi nedeniyle "Kırmızı Orman" olarak bilinen santrali ele geçirmesi, yeni bir nükleer sızıntı yaşanabileceği yönünde büyük paniğe yol açmıştı. Çernobil çalışanları, Rus askerlerinin radyasyona karşı koruyucu kıyafet giymemesini "intihar" olarak niteledi.

RUS ASKERLERİ, RADYASYON KONUSUNDA UYARILDI

Çernobil'in direktörü Valeri Seyda da, daha önce Rus askerlerinin radyasyon konusunda dikkatli olmaları için uyarıldığını ancak bu uyarının dikkate alınmadığını ifade etmişti.