Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz

İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik düzenlediği misilleme füze ve drone saldırılarında 6 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğinin açıklanması Washington'da yankı uyandırdı. Gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyuna yaptığı açıklama dikkat çekti.

"DESTANSI ÖFKE" OPERASYONU MESAJI

Trump, saldırılara yanıt niteliği taşıyan "Destansı Öfke" olarak adlandırılan operasyonla ilgili konuştu. ABD'nin saldırılara karşılık vereceğini vurgulayan Trump, ülkesinin çıkarlarını ve askerlerini koruma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

KÜRSÜDEN AYRILIRKEN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Başkan Trump'ın konuşmasının ardından kürsüden ayrılırken başını yerden kaldırmaması ve her zamankinden daha ciddi bir tavır sergilemesi kamuoyunun dikkatini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Trump'ın üzgün ve öfkeli bir ruh hali içinde olduğu yorumları yapıldı.

GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar bölgedeki tansiyonu daha da yükseltirken, 6 askerin ölümü Washington yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı. Uzmanlar, bundan sonraki adımların çatışmanın seyrini belirleyeceğine dikkat çekiyor.