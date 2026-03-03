Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
İran'ın bölgesel üslere düzenlediği misilleme füze/drone saldırılarında 6 ABD askerinin öldüğünün açıklanması Başkan Donald Trump'ı epey kızdırdı. "Destansı Öfke" operasyonuyla ilgili konuşan Trump'ın kürsüden ayrılırken başını yerden hiç kaldırmaması, her zamankinin aksine hayli üzgün ve kızgın gözükmesi dikkatlerden kaçmadı.
- İran'ın ABD üslerine düzenlediği misilleme saldırılarında 6 Amerikan askeri öldü.
- ABD Başkanı Donald Trump, saldırılara yanıt olarak 'Destansı Öfke' operasyonuyla karşılık vereceklerini açıkladı.
- Trump'ın konuşma sonrası kürsüden ayrılırken başını kaldırmaması ve ciddi tavrı dikkat çekti.
İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik düzenlediği misilleme füze ve drone saldırılarında 6 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğinin açıklanması Washington'da yankı uyandırdı. Gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyuna yaptığı açıklama dikkat çekti.
"DESTANSI ÖFKE" OPERASYONU MESAJI
Trump, saldırılara yanıt niteliği taşıyan "Destansı Öfke" olarak adlandırılan operasyonla ilgili konuştu. ABD'nin saldırılara karşılık vereceğini vurgulayan Trump, ülkesinin çıkarlarını ve askerlerini koruma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.
KÜRSÜDEN AYRILIRKEN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Başkan Trump'ın konuşmasının ardından kürsüden ayrılırken başını yerden kaldırmaması ve her zamankinden daha ciddi bir tavır sergilemesi kamuoyunun dikkatini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Trump'ın üzgün ve öfkeli bir ruh hali içinde olduğu yorumları yapıldı.
GERİLİM TIRMANIYOR
ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar bölgedeki tansiyonu daha da yükseltirken, 6 askerin ölümü Washington yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı. Uzmanlar, bundan sonraki adımların çatışmanın seyrini belirleyeceğine dikkat çekiyor.