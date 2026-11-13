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CENTCOM, Bahreyn'deki ABD radarına saldırı iddiasını yalanladı, 2 İHA düşürüldü

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CENTCOM, Bahreyn'deki ABD radarına saldırı iddiasını yalanladı, 2 İHA düşürüldü
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları'nın Bahreyn'deki ABD erken uyarı radarını vurduğu iddiasını yalanladı. CENTCOM, Bahreyn'e fırlatılan 2 tek yönlü saldırı İHA'sının ABD güçlerince düşürüldüğünü ve yaralanma ya da hasar olmadığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Bahreyn'deki bir ABD erken uyarı radarını vurduğu yönündeki iddiasını yalanlayarak, ülkeye doğru fırlatılan 2 tek yönlü saldırı insansız hava aracının (İHA) ABD güçlerince düşürüldüğünü bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bugün Bahreyn'deki bir 'ABD erken uyarı radarına' saldırdığı yönündeki iddiasının yalanlandığı belirtildi. Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Bahreyn'e doğru 2 tek yönlü saldırı insansız hava aracı (İHA) fırlattığı ve her iki aracın da ABD güçleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmediği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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