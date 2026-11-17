ÇEKYA'nın başkenti Prag'da iki yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü ağır 46 kişi yaralandı.

Çekya'nın başkenti Prag'ın 3'üncü bölgesindeki Merkez Tren İstasyonu yakınlarında bulunan Seifertova Caddesi üzerindeki köprüde, yerel saatle 07.00 sıralarında Milovice yönüne giden yolcu treni ile Mlada Boleslav'dan gelen yolcu treni kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ve itfaiye ekipleri vagonlarda sıkışan kimsenin bulunmadığını belirtirken, aralarında her iki trenin makinistinin de yer aldığı 4'ü ağır 46 kişi yaralandı.

Çekya Ulaştırma Bakanı Ivan Bednarik, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarpışmanın teknik bir arızadan mı yoksa insan hatasından mı kaynaklandığının araştırıldığını bildirerek, ilk bulgulara göre trenlerden birinin kırmızı ışık ihlali yaptığını söyledi. Merkezi güvenlik sisteminin 'genel durdurma' komutunu devreye sokarak tüm trenleri durdurduğunu ve iki trenin frenleme sırasında düşük hızda çarpıştığını aktaran Bednarik, "Neyse ki böyle oldu, çok daha kötü sonuçlanabilirdi" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat durdurulan seferlerin saat 09.00'dan sonra Merkez Tren İstasyonu'ndaki 4 peronda yeniden başlatıldığı, ancak gecikme ve kısıtlamaların sürdüğü kaydedildi. Çekya Demiryolları, yaralanma ve maddi kayıplar için yolculara tazminat ödeneceğini duyururken, polis ve demir yolu müfettişlerinin olayın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek üzere başlattığı inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı