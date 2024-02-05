Çeçen lider Kadirov, 14 çocuğunun ve akrabalarının büyük bölümünü hükümette üst düzey görevlere atadı

Ukrayna savaşında Rusya lideri Vladimir Putin'e büyük destek veren Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, çocuklarını da hükümette önemli görevlere atamaya devam ediyor.

KIZI KADİROVA'YI BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNE ATADI

Kadirov son olarak da 24 yaşındaki kızı Kadizat Kadirova'yı hükümette başkan yardımcılığı görevine atadı. Karar, hükümetin sosyal medya hesabından açıklandı.

EN BÜYÜK OĞLU SPOR VE GENÇLİK BAKANI OLMUŞTU

47 yaşındaki eski milis lideri, ekim ayında da daha önce Kültür Bakanı olan 25 yaşındaki kızı Aishat'ı başbakan yardımcılığı görevine getirmişti. Kadirov'un en büyük oğlu olan 18 yaşındaki Ahmed de Yardımcı Spor ve Gençlik Bakanı olmuştu.

14 ÇOCUĞU VE AKRABALARI ÜST DÜZEY GÖREVLER YÜRÜTÜYOR

27 yaşındaki yeğeni Hamzat'ı güvenlik danışmanı yapan Çeçen liderin damadı tarım, bacanağı ulaştırma bakanı. Kadirov'un 14 çocuğunun ve akrabalarının büyük bölümü şu anda hükümette üst düzey görevler yürütüyor.

ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Çeçen lider son dönemde şiş yüzü ve sağlıksız görüntüsü nedeniyle "ölüm döşeğinde" olduğu iddialarıyla gündemde ancak bu haberler doğrulanmadı.