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Çeçen lider Kadirov, 14 çocuğunun ve akrabalarının büyük bölümünü hükümette üst düzey görevlere atadı

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Devam eden Ukrayna savaşında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e büyük desteklerde bulunan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, çocuklarını hükümette önemli görevlere atamaya devam ediyor. Son olarak 24 yaşındaki kızı Kadizat Kadirova'yı hükümette başkan yardımcılığına görevine atayan Kadirov'un 14 çocuğunun ve akrabalarının büyük bölümü şu anda hükümette üst düzey görevler yürütüyor.

Ukrayna savaşında Rusya lideri Vladimir Putin'e büyük destek veren Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, çocuklarını da hükümette önemli görevlere atamaya devam ediyor.

KIZI KADİROVA'YI BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNE ATADI

Kadirov son olarak da 24 yaşındaki kızı Kadizat Kadirova'yı hükümette başkan yardımcılığı görevine atadı. Karar, hükümetin sosyal medya hesabından açıklandı.

EN BÜYÜK OĞLU SPOR VE GENÇLİK BAKANI OLMUŞTU

47 yaşındaki eski milis lideri, ekim ayında da daha önce Kültür Bakanı olan 25 yaşındaki kızı Aishat'ı başbakan yardımcılığı görevine getirmişti. Kadirov'un en büyük oğlu olan 18 yaşındaki Ahmed de Yardımcı Spor ve Gençlik Bakanı olmuştu.

Çeçen lider Kadirov, 14 çocuğunun ve akrabalarının büyük bölümünü hükümette üst düzey görevlere atadı

14 ÇOCUĞU VE AKRABALARI ÜST DÜZEY GÖREVLER YÜRÜTÜYOR

27 yaşındaki yeğeni Hamzat'ı güvenlik danışmanı yapan Çeçen liderin damadı tarım, bacanağı ulaştırma bakanı. Kadirov'un 14 çocuğunun ve akrabalarının büyük bölümü şu anda hükümette üst düzey görevler yürütüyor.

ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Çeçen lider son dönemde şiş yüzü ve sağlıksız görüntüsü nedeniyle "ölüm döşeğinde" olduğu iddialarıyla gündemde ancak bu haberler doğrulanmadı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Ramazan Kadirov Çeçenistan Rusya Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Kadir:

Bir şey demeye gerek yok, ama yaptığının bedelini ahirette ağır şekilde sorarlar, bunu hatırlatmakta fayda var.

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Oğuzsoyu:

Allah a verilecek hesap var. Kadirov

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Metin Yalcin:

İnançlarına rağmen satılmışlar bu Dünyada bir eli yağda bir eli balda yaşar, birde bunun Ahir Dünyası var onu ancak Allah bilir ..

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