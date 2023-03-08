Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Suriye görüşmeleriyle ilgili açıklama: Rusya'dan teklif geldi, haftaya toplantı yapılacak

Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra kurulan ilk temasın ardından ikinci aşamaya geçilmesi planlanan görüşmelerle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Görüşmelerin alt düzeyde sürdürüldüğünü belirten Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Dörtlü formatta olacak. Bu toplantı için Ruslardan teknik bir toplantı teklifi geldi. Bunun için bakan yardımcımız gelecek hafta Moskova'da toplantıya katılacak" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da geçtiğimiz aylarda savunma bakanları düzeyinde yapılan görüşmenin ardından Türkiye ile Suriye arasında yeni temasın kurulup kurulmayacağı merak konusu olmuştu.

"GELECEK HAFTA BAKAN YARDIMCILARIMIZ GÖRÜŞECEK"

Konuyla ilgili son durumu aktaran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İlk toplantı üçlü formatta gerçekleştirildi. İran Dışişleri Bakanı kardeşim de bu toplantılara katılmak istediklerini söyledi. Biz de Türkiye olarak bundan hiçbir beis olamadığını söyledik. Ruslara da İran'ın katılmasında mahsur yok dedik. Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Dörtlü formatta olacak. Bu toplantı için Ruslardan teknik bir toplantı teklifi geldi. Bunun için bakan yardımcımız gelecek hafta Moskova'da toplantıya katılacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, "VAKTİ SAATİ GELDİĞİNDE GÖRÜŞÜRÜZ" DEMİŞTİ

Öte yandan; Erdoğan daha önce de "Esad ile görüşür müsünüz?" sorusuna, "Şu an itibarıyla böyle bir şey söz konusu değil. 'Mümkün değildir' gibi bir ifadeyi kullanan bir siyasetçi değilim. Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşmeye gideriz. Alt kademede zaten görüşmeler sürüyor" açıklamalarında bulunmuştu.