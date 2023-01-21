Çavuşoğlu'ndan skandal olaya ilişkin uyarı geldi: Dünyada infiale neden olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'in aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin vermesine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Irkçılık düşünce özgürlüğü değildir. İsveç yasalarına göre de değildir. Türkiye saati ile 16-17 civarında böyle aşağılık bir eylemin olacağını söylediler. Umarım o saate kadar İsveç makamları buna fırsat vermezler. Çünkü bu tüm dünyada aynı şekilde infial yaratacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu konuşmasında İsveç'teki skandal olaya karşı sert tepki gösterdi.

"HABERİ ALINCA GEREKLİ UYARILARI YAPTIK"

Çavuşoğlu açıklamalarında, "Bu haberi alınca gerekli girişimlerde bulunduk. Dün, İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ni Bakanlığımıza çağırdık. Gerekli uyarıyı yaptık. Yine Stockhom'deki büyükelçimiz İsveç Dışişleri Bakanı ile doğrudan görüştü. Bu konudaki düşüncelerimizi aktardı. Buna fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyemez." dedi.

"NEFRET SUÇU DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR"

İsveç'in, başka bir kitabın yakılmasına izin vermediğini ama Kur'an-ı Kerim ve İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade, düşünce özgürlüğüne sarıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, nefret suçu ve ırkçılığın düşünce özgürlüğü olmadığını vurguladı.

"DÜNYADA İNFİALE NEDEN OLUR"

Bu durumun İsveç yasalarına, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre de aynı kapsamda olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Tüm uyarılarımıza rağmen, böylesine bir izin bu kişiye maalesef verildi. Bugün Türkiye saati ile 16-17 civarında böyle bir aşağılık eylemin olacağını söylediler. Umarım o saate kadar İsveç makamları gerekli tedbirleri alır ve buna fırsat vermezler. Çünkü bu tüm dünyada aynı şekilde infial yaratacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Başkent Stockholm'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin eylemin ardından bu kez de İslam'a olan düşmanlığıyla bilinen, aşırı sağcı ve ırkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan sahneye çıktı. Paludan Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini duyurdu. Paludan'ın talebine İsveçli yetkililerden izin çıktı.

İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ, BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Yaşananların ardından harekete geçen Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesini en güçlü şekilde kınadı.