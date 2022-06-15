'Çarpıcı' renklerdeki gün doğumu ve gün batımının sebebi Tonga Yanardağı

Yeni Zelanda Ulusal Su ve Atmosfer Enstitüsü (Niwa), bugün açıklama yaparak kendilerine ülkenin birçok yerinden son günlerde yaşanan 'çarpıcı renklerdeki' gün batımı ve gün doğumu hakkında sorular soran bir çok mesaj aldıklarını duyurdu. NIWA bilim insanları gökyüzünde mavi, mor ve menekşe tonlarındaki parıltının sebebinin, Ocak ayında patlayan Tonga Yanardağı'ndan atmosfere yayılan aerosoller olduğunu ifade etti.

NİWA açıklamasında gökyüzündeki bu fenomeni anlamak için atmosferik araştırma istasyonundaki meslektaşlarıyla bağlantı kurduklarını ve yapılan ölçümlerde Yeni Zelanda'nın yaklaşık 25 kilometre yukarısında, stratosferdeki aerosollerde olağandışı artışlar tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada "Bu aerosollerin, son zamanlarda ülke çapında görülen olağanüstü gökyüzü manzaralarının nedeni olduğu düşünülmektedir" denildi.

NİWA bilim insanları açıklamada "Genellikle bir gün doğumu veya gün batımı gördüğünüzde, en canlı renklere dönüşen bulutlardır. Bununla birlikte, bir volkanik patlamanın ardından stratosferik aerosoller mevcut olduğunda, güneş batarken veya ufukta yükselirken ışığı saçarak ve bükerek gökyüzünde mavi, mor ve menekşe tonlarında bir parıltı yaratır" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya