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Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti

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Seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle protestoların devam ettiği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro katıldığı canlı yayında mesajlaşma programı WhatsApp'a nefret kustu. Telefonunun ekranını kameralara göstererek şiddet ve nefret yaydığını iddia ettiği WhatsApp'ı silen Maduro, "Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek, bu uygulamayı canlı yayında sildi.

HALKA ÇAĞRI YAPTI

Başkent Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında, telefonun ekranını kameralara gösteren Maduro, WhatsApp uygulamasını resmen kaldırdı. Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğini, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.

"TELEGRAM VE WECHAT TAVSİYE EDİYORUM"

Topluma çağrıda bulunan Maduro, "WhatsApp'tan kurtuldum. Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından "büyük" alkış aldı.

META'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Bünyesinde Instagram, Facebook ve Messenger ile birlikte WhatsApp'ı da bulunduran Meta'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Nicolas Maduro Venezuela Telegram Whatsapp WeChat Teknoloji Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (21)

Erkan Can :

dünyada nerede geri kalmış bir toplum var,başında moduro gibi yasakçı nefret dolu yöneticiler.. çok tanıdık değil mi

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İrfan Karlıdağ:

Watsap milli güvenlik sorunudur. Iphone kullanımı yasaklanmalı ya da ek vergilerle alınmayacak duruma getirilmeli, yerli uygulamar yapılmalı. Adamlar watsaptan aldığı istihbaratla tahtanın orta yerinde terör yaptılar

113
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yanık kremi:

devlet bahçeliden beklediğimiz instagram silme şovunun farklı bir versiyonu.. :D

50
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sağdan muhalif:

seni seçen halkın kapasitesi ne ise bizdeki %52 de o !!

19
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Ata_Mete:

"Hayırlı Cuma"lar!

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Est Este:

whstapp ve instagram istihbarat yazılımlarıdır. telefonlarınızı yönetir.

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rihamma baxhiyeva:

Boşadamlar heryerde siyaseti aynı sadece dilleri farklı.. Kolombiya insanının başka sıkıntısı yok WhatsApp kalmış bir tek

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Revolver:

çok iyi siz ona girin diğer sosyal medya programlaını bize bırakın. böyle herkes mutlu olur

7
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birisiste:

bip kursaymış

6
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ŞEVKET DURAK:

çok doğru söylüyor,mantıklı

1
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