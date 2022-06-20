Canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki fenomen tutuklandı

Polis şefi Ketut Sukadi, sosyal medya fenomeninin takipçileri için para karşılığında canlı yayında mastürbasyon yaptığını ve bu canlı yayınlar sayesinde kısa süre içinde yaklaşık 1,5 milyon Endonezya rupisi kazandığını söyledi.

Polis midilli atı anlamına gelen "Kuda Poni" takma ismi ile canlı yayın yapan fenomeni fark eder etmez gözaltına aldı.

Yapılan incelemede kendisini çıplak ve mastürbasyon yaparken izleyen çoğu kişinin küçük yaşlarda olduğu tespit edildi.

"Kuda Poni" isimli fenomen, mahkemede suçlu bulunması halinde 12 yıla kadar hapis cezası alabilir.