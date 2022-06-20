Canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki fenomen tutuklandı - Haberler

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Canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki fenomen tutuklandı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Cinsel içerikli çekimlerin yasak olduğu Endonezya'da 22 yaşındaki bir sosyal medya fenomeni, binlerce takipçiye sahip olduğu platformda canlı yayın açarak mastürbasyon yaptı. Polisin anında fark ettiği fenomen tutuklanarak cezaevine yollandı.

Polis şefi Ketut Sukadi, sosyal medya fenomeninin takipçileri için para karşılığında canlı yayında mastürbasyon yaptığını ve bu canlı yayınlar sayesinde kısa süre içinde yaklaşık 1,5 milyon Endonezya rupisi kazandığını söyledi.

Canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki fenomen hapsi boyladı

Polis midilli atı anlamına gelen "Kuda Poni" takma ismi ile canlı yayın yapan fenomeni fark eder etmez gözaltına aldı.

Canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki fenomen hapsi boyladı

Yapılan incelemede kendisini çıplak ve mastürbasyon yaparken izleyen çoğu kişinin küçük yaşlarda olduğu tespit edildi.

Canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki fenomen hapsi boyladı

"Kuda Poni" isimli fenomen, mahkemede suçlu bulunması halinde 12 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki fenomen hapsi boyladı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

Cinsellik Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Fakır:

erik gibi kız yazık olmuş

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