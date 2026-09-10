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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İtalya’da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İtalya’da
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İtalya’nın başkenti Roma’ya resmi ziyarette bulundu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İtalya'nın başkenti Roma'ya resmi ziyarette bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi ziyaretlerimiz kapsamında bulunduğumuz Roma'da, Vatikan Büyükelçimiz Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun ile bir araya geldik. Uzun yıllara dayalı dostluğumuz ve teşrikimesaimizde geçen günleri anımsayarak görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Büyükelçimize ve Büyükelçilik personelimize görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, İtalya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Ülgen ile de görüştü. Işıkhan görüşmeyle ilgili, "İtalya ziyaretimiz vesilesiyle Roma Büyükelçimiz Sayın Elif Ülgen ile bir araya geldik. Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Sayın Büyükelçimizi ve Büyükelçilik personelini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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