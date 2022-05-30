Çad'da altın madencileri arasındaki çatışmada 100'den fazla kişi öldü - Haberler

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Çad'da altın madencileri arasındaki çatışmada 100'den fazla kişi öldü

AA - Ömer Erdem - Dünya
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Çad'da altın madencileri arasındaki çatışmada 100'den fazla kişi öldü

Çad'ın kuzeyinde Libya sınırındaki altın madenlerinde işçiler arasında geçen hafta başlayan çatışmalarda 100'den fazla madenci hayatını kaybetti.

Tibesti eyaletindeki Kouri Bougoudi bölgesindeki madende 23 Mayıs'ta Tama ve Arab kabileleri arasındaki etnik çatışmada ölü sayısı 100'ü geçti, onlarca kişi de yaralandı.

YASA DIŞI MADENCİLİK FAALİYETLERİ YASAKLANDI

Savunma Bakanı Davud Yaya İbrahim'in ziyaret ettiği bölgedeki tüm yasa dışı madencilik faaliyetlerini sonlandıran hükümet, cenazeler ve yaralıların tahliyesinin sürdüğünü açıkladı.

ÖLÜ SAYISININ 200'DEN FAZLA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan bazı kaynaklar, ölü sayısının 200'ün üzerinde olduğunu ve yüzlerce yaralı bulunduğunu aktardı.

AA / Ömer Erdem - Dünya

Mayıs Libya Çad Dünya Haberler

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