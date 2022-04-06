"Buça kasabı" Yarbay Azatbek Omurbekov'u katliam öncesinde kilisede kutsamışlar

Rusya'nın Ukrayna işgaline Buça şehrinden gelen katliam görüntüleri damga vurdu. Sokaklara saçılmış onlarca cesedin görüntüleriyle dünyayı şoka sürükleyen Buça'da 320 sivilin Rus işgalciler tarafından vurularak öldürüldüğü bildiriliyor.

"HAMİLE KADININ YALVARIŞLARI HALA KULAĞIMDA"

Buça Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk, bizzat kendisinin birçok kişinin yargısız şekilde infaz edilişine tanık olduğunu şu sözlerle anlattı; "Birçok olay gördüm. Kiev'e doğru araçlarıyla kaçmaya çalışan üç sivil vardı ve Rus birlikleri onları vahşice vurdu. Hamile kadının kocası çığlıklar atarak eşini vurmamaları için yalvardı ancak Rus askerleri dinlemedi."

TOPLU MEZARDA 300 CESET İDDİASI

Anatoly Fedoruk ayrıca, başkent Kiev'in 37 kilometre kuzeybatısındaki ilçeyi bir ayı aşkın süre işgal eden Rus birliklerinin özellikle yerel siyasetçilerin peşine düştüğü bilgisini verdi. Ukrayna insan hakları yetkilisi de, Buça'daki kilisenin bahçesinde ortaya çıkarılan toplu mezarda 150 ila 300 ceset olabileceğini aktardı.

Rus Yarbay Azatbek Omurbekov.

KATLİAMIN BAŞ ŞÜPHELİSİ YARBAY OMURBEKOV

Öte yandan Kiev istihbarat kaynakları, Buça'daki katliamı yapan 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirledi.

"KADINLARA VE ÇOCUKLARA TECAVÜZ EMRİ VERDİ"

The Times gazetesi, 64. Motorize Piyade Birliği'ni komuta eden Yarbay Omurbekov'un silahsız sivilleri 'tamamiyle zalimce' öldürme emri verdiğini yazdı. Rus Yarbay ayrıca kadınlara ve çocuklara tecavüz emri de verdi.

Azatbek Omurbekov'un kilisedeki görüntülerinden.

"BUÇA KASABI"NIN TÜM BİLGİLERİ İFŞA OLDU

InformNapalm, kısa süre önce Ortodoks Kilisesi tarafından kutsanan Rus komutanın tüm kişisel bilgilerini ifşa etti. Yarbay Azatbek Omurbekov'un telefon numarası, ev adresi ve e-mail adresi internette yayınlandı.

İŞGALE GİDERKEN KİLİSE TARAFINDAN KUTSANMIŞ

Aralık 2021'de kilisede kutsandığı fotoğrafları bulunan Yarbay Omurbekov, Ukrayna işgaline katılmak için Rusya'nın en doğusundaki Khabarovsk'dan yola çıktı. İşgale giderken de kilise tarafından kutsandı. The Times haberini 'Ortodoks Kilisesi tarafından kutsanan Buça Kasabı'nın izi sürülüyor' başlığıyla verdi, Daily Mail ise doğrudan 'Buça Kasabı' dedi.