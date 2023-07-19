BRICS Zirvesi'ne Putin Katılmayacak, Lavrov Temsil Edecek

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, gelecek ay ülkenin Sandton Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek BRICS Zirvesi'ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmayacağını ancak Rusya'nın, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından temsil edileceği belirtildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı'ndan 22-24 Ağustos'ta ülkenin Gauteng bölgesindeki Sandton Kongre Merkezi'nde (SCC) gerçekleştirilecek 15'inci BRICS Zirvesi'ne ilişkin yapılan açıklamada, zirveye Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerinin katılacağı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmayacağı ancak Rusya'yı zirvede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un temsil edeceği belirtildi.

KARŞILIKLI MUTAKABAKATLA ZİRVEDE RUSYA'YI LAVROV TEMSİL EDECEK

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa Güney Afrika'nın, BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) tarihi 15. Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu teyit etti. Bu zirve, Covid-19 salgınının ortaya çıkması ve ardından gelen küresel kısıtlamalardan bu yana bizzat ev sahipliği yapılacak ilk BRICS Zirvesi olacak. Başkan Ramaphosa geçtiğimiz aylarda ve haftalarda Zirve'nin ev sahipliği konusunda bir dizi istişarede bulundu. Başkan'ın bu konudaki en son istişaresi dün akşam, 18 Temmuz 2023 Salı günü, Gauteng'deki BRICS Siyasi Parti Diyaloğu'nda gerçekleşti. Zirveye Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderleri katılacak. Karşılıklı mutabakatla Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Zirveye katılmayacak ancak Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sayın Sergey Lavrov tarafından temsil edilecektir" ifadelerine yer verildi.

PUTİN HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Daha önceki aylarda Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna'daki savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını açıklamıştı. Güney Afrika da ICC imzacısı olarak, zirveye katılması durumunda Putin'i tutuklamakla yükümlü bulunuyor.