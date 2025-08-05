Brezilya Yüksek Mahkemesinden Bolsonaro'ya Ev Hapsi Ceza!

Brezilya Yüksek Mahkemesinden Bolsonaro'ya Ev Hapsi Ceza!
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Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya darbe girişimi suçlamasıyla ev hapsi cezası verdi. Bolsonaro, sosyal medya paylaşımları nedeniyle ihtiyati tedbirleri ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırıldı.

BREZİLYA Yüksek Mahkemesi, 'darbe girişimi' suçlamasıyla yargılanan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ev hapsi cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya geçen ay elektronik ayak kelepçesi ve sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından şimdi de ev hapsi cezası verilmesine hükmetti. Mahkemenin yargıcı Alexandre de Moraes'in söz konusu ev hapsi kararını, Bolsonaro'nun milletvekili olan üç oğlunun videosunu sosyal medya hesaplarından paylaşması dolayısıyla kendisine uygulanan ihtiyati tedbirleri ihlal ettiği öne sürülerek verdiği aktarıldı.

Karar dolayısıyla Bolsonaro'nun, yalnızca aile üyeleri ve avukatlarıyla görüşme hakkına sahip olacağı ve evindeki tüm cep telefonlarına el koyulacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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