Brezilya Devlet Başkanı İsrail'i Soykırım Yapmakla Suçladı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, İsrail hükümetini Gazze’de soykırım yapmakla suçladı ve askeri eylemleri Holokost ile kıyasladı. İsrail ise bu açıklamaları nedeniyle Lula’yı kınadı.

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da gerçekleşen Afrika Birliği zirvesine katılan Lula, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını Adolf Hitler’in yaptıklarıyla kıyasladı.

Gazze Şeridi'nde Filistin halkının başına gelenlerin bir benzerinin tarihin hiçbir anında yaşanmadığını savunan Lula, “Aslında, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı” dedi.

Lula, Gazze’de askerlerle askerler arasında bir savaş olmadığını, bunun bir savaş yerine soykırım olduğunu söyledi:

“ Gazze Şeridi’nde olanlar bir savaş değil. Bu bir soykırım. Bu askerler ile askerler arasında bir savaş değil. Bu hayli yüksek eğitimli bir ordu ile kadınlar ve çocuklar arasında bir savaş.”

İsrail hükümeti ise bu sözleri sonrasında Lula’yı Holokost'u önemsizleştirmekle suçladı ve Hamas'ı yok etmek ve militan grup tarafından 7 Ekim'de kaçırılan rehineleri geri almak için savaştıklarını söyledi.

Brezilya’nın solcu lideri, 7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırılar gerçekleştiren ve en az 1200 kişinin ölümüne neden olup, 253 kişiyi de rehin alan Hamas’ı kınamıştı.

Ancak Lula, Gazze’ye yönelik ağır yıkıma ve on binlerce kişinin ölümüne neden olan saldırıları sonrasında İsrail’i eleştiren ülke liderlerinden birisi oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lula'nın sözlerinin "Holokost'u önemsizleştirme ve Yahudi halkına ve İsrail'in kendini savunma hakkına zarar verme girişimi" anlamına geldiğini söyledi.

Netanyahu yaptığı açıklamada "İsrail'i Nazilerin ve Hitler'in Holokost'u ile kıyaslamak kırmızı çizgiyi aşmaktır" dedi.

Altı milyon Yahudi 1930'lu ve 1940'lı yıllarda Hitler'in Nazi rejimi tarafından sistematik olarak öldürülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Brezilya Büyükelçisi’nin kınanmak üzere Pazartesi günü bir toplantıya çağırıldığını söyledi.

Brezilya Yahudi Konfederasyonu da Lula'nın sözlerini sert bir dille eleştirdi. Konfederasyon, bu sözleri "Holokost kurbanlarının ve onların torunlarının anısını rencide eden, gerçekliğin kötü niyetli bir çarpıtması" olarak nitelendirdi.

Lula, Güney Afrika'nın geçen yıl Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını da desteklemişti.

Mahkeme, Ocak ayında Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davanın devam edeceğine karar verdi.

Mahkeme, İsrail'e ordusunun soykırım olarak değerlendirilebilecek eylemlerde bulunmasını engellemesi, soykırıma teşviki önlemesi ve cezalandırması ve Gazze halkına insani yardım yapılmasını sağlaması talimatını verdi.

Ancak mahkeme İsrail'e Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması çağrısında bulunmaktan kaçındı. Mahkeme heyeti, kısa bir süre içerisinde, İsrail’in askeri operasyonlarının derhal sona erdirilmesine ilişkin talep ile bu ülke hakkındaki soykırım suçlamalarının esastan görüşülüp görüşülmeyeceğine karar verecek.

Eğer mahkeme, Güney Afrika tarafından sunulan kanıtları yeterli görür ve soykırım davası açılmasını kabul ederse, uzun ve karmaşık bir yargı süreci .

Brezilya ve Güney Afrika, daha zengin Batılı ülkelere karşı bir araya gelen dünyanın en önemli gelişmekte olan ekonomilerinden bazılarının ittifakı olan ülkeler grubunun üyeleri.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da birçok kez İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini savundu ve İsrail hükümetini soykırım yapmakla suçladı.

Erdoğan, Adalet Divanı'ndaki İsrail'e yönelik soykırım davası ile ilgili olarak, "Şu anda bizim teslim ettiğimiz belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu, bu belgelerle İsrail mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahey Adalet Divanı'nın adaletine inanıyoruz" demişti.