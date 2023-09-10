Brezilya'da Tropikal Kasırga Sonrası Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan tropikal kasırganın ardından kurtarma ekiplerinin harap olan bölgelerdeki çalışmaları devam ediyor. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kasırgadan etkilenen bölgelere kurtarma ekiplerinin gönderildiğini ve belediyelere fon sağlandığını açıklamıştı.