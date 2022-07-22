18 kişinin öldürüldüğü polis baskını Brezilya'yı ayağa kaldırdı: Resmen katliam yaptılar - Haberler

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18 kişinin öldürüldüğü polis baskını Brezilya'yı ayağa kaldırdı: Resmen katliam yaptılar

AA - Sinan Doğan - Dünya
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Brezilya'da son 3 ay içinde suç örgütlerine yönelik büyük operasyonlar gerçekleştiriliyor. 11 kişinin öldürüldüğü mayıs ayındaki operasyonun ardından dün Rio de Janeiro kentindeki çeteleri basan güvenlik güçleri operasyonda 18 kişiyi öldürdü. Mahalle sakinleri polisin ayrım gözetmeden herkese ateş açtığını iddia ederken, olayı anlatan bir kadın "İçeride katliam yaptılar" ifadesini kullandı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişinin öldüğü bildirildi.

18 ÇETE ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Brezilya basınında çıkan habere göre, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde "Favela" olarak bilinen bir mahallede, güvenlik güçleri çeteye operasyon yaptı. Yetkililerden yapılan açıklamada, suç örgütlerine yönelik operasyonda şimdiye kadar 18 çete üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

18 kişinin öldürüldüğü polis baskını Brezilya'yı ayağa kaldırdı: Resmen katliam yaptılar

VURULANLARA YARDIM EDENLER DE TUTUKLANDI

Mahallelerde yaşayanlar basına, polisin ayrım gözetmeden herkese ateş açtığını söyledi. Bir kadın "İçeride katliam yaptılar" dedi. Bir görgü tanığı da vurulan kişilere yardım etmeye çalışanların tutuklandığını anlattı.

18 kişinin öldürüldüğü polis baskını Brezilya'yı ayağa kaldırdı: Resmen katliam yaptılar

24 MAYIS'TAKİ OPERASYONDA 11 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Brezilya'da aynı bölgede, 24 Mayıs'ta güvenlik güçlerinin çetelere karşı düzenlediği operasyonda ise 11 kişi ölmüştü. Rio de Janeiro Askeri İnzibat Sözcüsü Ivan Blaz, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden sivil için üzgün olduğunu belirterek "Rio de Janeiro'daki silahlı çatışmaların yüzde 80'inden fazlasının sorumlusu bu örgütü dağıtmamız gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

AA / Sinan Doğan - Dünya

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