Brezilya'da polis, gaz bombasıyla bagaja kapattığı kişinin ölümüne sebep oldu - Haberler

Brezilya'da polis, 25 Mayıs'ta polis aracının bagajına gaz bombasıyla birlikte bir siyahi şüpheliyi zorla koyarak ölümüne yol açtı. Telefon kamerasına yansıyan olay, ABD'deki George Floyd'un ölümüne benzetilerek sosyal medyada öfkeye neden oldu.

Brezilya'da eyalet polisi, Genivaldo de Jesus Santos'u (38) gözaltına direndiği için polis arabasının bagajına gaz bombasıyla birlikte zorla kapattı. Telefon kamerasına yansıyan olayda polis, adamın direnmesine aldırış etmeden dumanlar çıkan bagajın kapağını bastırarak Santos'un çıkmasını engelledi. Bagajdan dışarı sarkan ayaklardan Santos'un can çekiştiği görülürken bir süre sonra hareketsiz kaldığı dikkat çekti. 25 Mayıs Çarşamba günü Umbaúba kentinde meydana gelen olay sonrasında siyahi Genivaldo de Jesus Santos'un ölüm nedeninin oksijensiz kalarak boğulma olduğu belirlendi. Santos'un dumanlar çıkan bagajdan sarkan ayaklarının çırpındığı anların görüntülere yansımasıyla olay, sosyal medyada tepki topladı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya