Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı Dünya Haberleri Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına Türkiye ve Suriye bayraklarıyla ve destek mesajlarıyla aydınlatıldı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Kurtarıcı İsa heykeli, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı. Corcovado Dağı üzerinde yer alan dünyaca ünlü heykele Türkiye ile Suriye bayrakları yansıtıldı, "Türkiye ve Suriye için dua edin." mesajı yazıldı. Kaynak: AA / Dünya Kahramanmaraş Brezilya Deprem Dünya Haberler

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