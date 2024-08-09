Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan uçak düştü

Brezilya'nın Vinhedo kentinde 58 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçak henüz bilinmeyen nedenle düştü. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

UÇAĞIN DÜŞME ANI KAMERADA

Brezilya'nın GloboNews televizyonu, büyük bir alanın yandığını ve bir uçağın gövdesinden duman çıktığını gösteren görüntüler yayınladı. Görüntülerde bir uçağın dikey olarak aşağı doğru sürüklendiğini ve düşerken spiral çizdiğini görüldü.

Brezilya'nın havaalanı yetkilileri bilgiyi hemen doğrulamadı. Hiçbir yerel havayolu, uçaklarından birinin kaybolduğunu bildirmedi. Yerel itfaiye teşkilatı ise uçağın Vinhedo kentinde düştüğünü doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Yetkililer olayı araştırmaya devam ederken olay anından ilk sıcak görüntüler şu şekilde;