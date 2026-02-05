Böyle trafik kavgası mı olur! Türkiye'de hiç alışık olmadığımız görüntü

Sırbistan'da trafikte yaşanan sıra dışı bir kavga, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yoğun trafikte araçlarından inen şahısların, birbirlerine yaklaşmalarına rağmen fiziksel temasta bulunmadan kavga etmeleri dikkat çekti.

Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde, tarafların karşılıklı bağırarak ve el kol hareketleri yaparak tartıştığı, ancak hiçbir şekilde birbirlerine dokunmadığı görüldü. O anlar, izleyenlerde şaşkınlık yarattı.

BİNLERCE KİŞİ PAYLAŞTI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan video, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Görüntüler, hem trafikte artan gerilime hem de kavganın alışılmadık biçimine yönelik yorumlara neden oldu.

Yetkililerden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin Sırbistan'da çekildiği bilgisi paylaşıldı.