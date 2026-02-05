Haberler

Böyle trafik kavgası mı olur! Türkiye'de hiç alışık olmadığımız görüntü

Güncelleme:
Sırbistan'da trafikte çıkan bir kavganın görüntüleri kısa sürede viral oldu. Araçların inen şahısların birbirlerine asla dokunmadan kavga ettikleri görülürken, hayrete düşüren o anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

  • Sırbistan'da trafikte araçlarından inen şahıslar, fiziksel temasta bulunmadan karşılıklı bağırarak ve el kol hareketleri yaparak tartıştı.
  • Olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.
  • Görüntülerin Sırbistan'da çekildiği bilgisi paylaşıldı.

Sırbistan'da trafikte yaşanan sıra dışı bir kavga, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yoğun trafikte araçlarından inen şahısların, birbirlerine yaklaşmalarına rağmen fiziksel temasta bulunmadan kavga etmeleri dikkat çekti.

Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde, tarafların karşılıklı bağırarak ve el kol hareketleri yaparak tartıştığı, ancak hiçbir şekilde birbirlerine dokunmadığı görüldü. O anlar, izleyenlerde şaşkınlık yarattı.

BİNLERCE KİŞİ PAYLAŞTI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan video, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Görüntüler, hem trafikte artan gerilime hem de kavganın alışılmadık biçimine yönelik yorumlara neden oldu.

Yetkililerden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin Sırbistan'da çekildiği bilgisi paylaşıldı.

