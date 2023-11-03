Bosna Hersek ve Hırvatistan'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sel sonucu maddi hasar meydana geldi. Bosna Hersek'te rüzgarın neden olduğu ağaç devrilmesi ve çatı hasarlarıyla birlikte elektrik kesintisi yaşandı. Hırvatistan'da ise kuvvetli yağışlar sonucu sel meydana geldi ve su taşkınlarına bağlı olarak maddi hasar yaşandı. Devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşlara uyarı yapıldı.

Bosna Hersek ve Hırvatistan'da Kuvvetli Rüzgar ve Sel Sonucu Maddi Hasar Meydana Geldi

Bosna Hersek ve Hırvatistan'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sel sonucu maddi hasar meydana geldi.

Bosna Hersek'te gün boyu etkili olan kuvvetli rüzgar ülkenin kuzeybatısındaki Bihac kentinde çok sayıda ağacın devrilmesine ve çatıların hasar görmesine neden olurken kentte yaşanan elektrik kesintisi de hayatı olumsuz etkiledi.

Sivil Savunma Ofisinden yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin bölgede bulunduğu belirtildi.

Hırvatistan'da da başta başkent Zagreb olmak üzere ülke genelinde etkili olan kuvvetli yağış sonucu sel meydana geldi.

Sava nehrinin taşması sonucu meydana gelen su taşkınlarından maddi hasar yaşandığı ifade edildi.

Devlet Meteoroloji Birliğinden yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların bu gece de devam edeceği belirtilerek, yaşanabilecek su taşkınlara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

Açıklamada, Hırvatistan'ın bazı bölgelerinde yarın "kırmızı" kodlu uyarı verildiğine dikkat çekildi.