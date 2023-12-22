Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı

ABD Başkanı Joe Biden, sık sık yaptığı gaflar ve tuhaf hareketlerle gündem olmayı sürdürüyor. Son olarak Biden, konuşma yaptığı kürsüden inerken boşlukla sarıldı.

O anlar sosyal medyada gündem olurken "Biden boyut atladı" yorumları yapıldı. Geçtiğimiz aylarda Biden'ın sergilediği davranışları inceleyen nöroloji uzmanları, ABD başkanının "demans" belirtileri gösterdiğini açıkladı.

2024 seçimleri için aday adaylığını koyan eski ABD Başkanı Donal Trump, Biden'ın yaşlılığı üzerinden siyasi bir kampanya yürütüyor. Geçtiğimiz aylarda California'da Cumhuriyetçi üyelere hitap eden Trump, yönünü şaşırmış gibi yaparak Biden ile adeta alay etti. "Neredeyim ben?" diyerek etrafa bakan Trump'ın hareketleri, katılımcılar arasında kahkahaya neden oldu.